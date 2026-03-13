Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Над регионами России за день сбили 42 украинских беспилотника

Силы ПВО с 8:00 до 18:00 мск уничтожили 42 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 33 дрона сбили над Белгородской областью, еще девять – над Курской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бессоновка Белгородского округа при атаке беспилотника на частный дом пострадал мужчина. По его словам, раненого в тяжелом состоянии с травматической ампутацией стопы бригада скорой помощи доставляет в больницу Белгорода. Само домовладение также получило повреждения.

До этого сообщалось, что в ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили 176 украинских беспилотников над регионами РФ. Наибольшее число сбитых аппаратов – 80 – пришлось на территорию Крыма.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её