Над регионами России за день сбили 42 украинских беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бессоновка Белгородского округа при атаке беспилотника на частный дом пострадал мужчина. По его словам, раненого в тяжелом состоянии с травматической ампутацией стопы бригада скорой помощи доставляет в больницу Белгорода. Само домовладение также получило повреждения.