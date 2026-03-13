Над регионами России за день сбили 42 украинских беспилотника
Силы ПВО с 8:00 до 18:00 мск уничтожили 42 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, 33 дрона сбили над Белгородской областью, еще девять – над Курской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бессоновка Белгородского округа при атаке беспилотника на частный дом пострадал мужчина. По его словам, раненого в тяжелом состоянии с травматической ампутацией стопы бригада скорой помощи доставляет в больницу Белгорода. Само домовладение также получило повреждения.
До этого сообщалось, что в ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили 176 украинских беспилотников над регионами РФ. Наибольшее число сбитых аппаратов – 80 – пришлось на территорию Крыма.