WSJ увидел геймификацию атак на Иран в соцсетях Белого дома

WSJ увидел геймификацию атак на Иран в соцсетях Белого домаСША использовали в видео фрагменты из игр Call of Duty и GTA: San Andreas
Администрация США активно использует социальные сети для освещения операции против Ирана, публикуя видеоролики, которые включают фрагменты из мультфильмов, боевиков, сериалов, видеоигр и мемо. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Публикации привлекли внимание после того, как СМИ сообщили о включении кадров из игр Call of Duty и GTA: San Andreas в официальные аккаунты Белого дома. Видеоматериалы размещаются на платформах TikTok и X с начала военных действий.
Один из источников WSJ в Белом доме рассказал, что команда, создающая видео для TikTok, состоит из 15 человек в возрасте от 20 до 30 лет. По его словам, молодые люди предлагают «не самые традиционные идеи», а тех, кто критикует такие видео за неуместность или превращение войны в развлечение, он называет противниками «американской миссии».
Профессор коммуникаций Школы Анненберга при Университете Южной Калифорнии Николас Калл охарактеризовал эту стратегию как «мемификацию и геймификацию войны». Он отметил, что в предыдущих конфликтах Белый дом придерживался более «сдержанной, скорбной и решительной» риторики, сообщая о боевых действиях.
Некоторые актеры и студии, чьи материалы были использованы для продвижения операции, выразили протест против такого использования, отмечает WSJ. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что за последние дни видеоролики набрали более 2 млрд просмотров и стратегия администрации президента США Дональда Трампа оказалась «весьма успешной».
Белый дом опубликовал видео ударов по военным целям в Иране в стиле компьютерной игры GTA: San Andreas 6 марта. «Операция «Эпическая ярость»: уничтожить ракетный арсенал Ирана. Уничтожить их флот. Обеспечить, чтобы они никогда не получили ядерное оружие. Заблокировано», – говорится в посте с видео в соцсети Х.
5 марта администрация США в соцсети Х также опубликовала видео с ударами по Ирану. В начале ролика используются кадры из компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 3. На опубликованном видео были показаны запуски американских истребителей и ракет, а также удары по военной технике Ирана – в том числе по судам, военным самолетам и грузовикам.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.