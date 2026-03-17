Трамп допустил перенос визита в Китай из-за войны в Иране
Визит президента США Дональда Трампа в Китай может быть перенесен примерно на месяц из-за военной операции против Ирана. Об этом американский лидер заявил на брифинге.
«Я не знаю, мы прямо сейчас работаем над этим», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, состоится ли поездка в ранее намеченные сроки.
По его словам, вопрос уже обсуждается с китайской стороной. Президент США отметил, что хотел бы посетить Китай, но из-за войны считает необходимым оставаться в стране. «Мы обсуждаем это с Китаем. Я бы очень хотел [посетить Китай]. Но из-за войны я хочу быть здесь, я считаю, что должен быть здесь», – заявил Трамп.
15 марта Politico писал, что в Париже стартовали американо-китайские экономические и торговые переговоры, которые должны подготовить почву для государственного визита Трампа в Китай. Американскую делегацию возглавляет министр финансов Скотт Бессент, китайскую – вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
В Белом доме анонсировали поездку Трампа в Пекин на 31 марта – 2 апреля, однако китайская сторона официально эти сроки пока не подтверждала.