Рубио опроверг информацию о желании США отстранить от власти президента Кубы
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о том, что США якобы хотят отстранить президента Кубы Мигеля Диас-Канеля без смены политической власти. Об этом он заявил в соцсети Х.
Он репостнул ссылку на статью в газете The New York Times и написал, что причина, по которой американские СМИ продолжают публиковать подобные фейковые истории в том, что они по-прежнему полагаются на шарлатанов и лжецов, которые выдают себя за осведомленные источники.
17 марта The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что США выдвинули Кубе ультиматум. Вашингтон заявил, что для достижения существенного прогресса в переговорах президент Мигель Диас-Канель должен покинуть свой пост. Отстранение Диас-Канеля от власти позволит «свергнуть ключевую фигуру в руководстве страны, сохранив при этом репрессивное коммунистическое правительство».
16 марта президент США Дональд Трамп говорил, что хотел бы закончить военную операцию против Ирана, чтобы затем приступить к переговорам с Кубой.