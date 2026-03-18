Песков согласился с Трампом, что политики Европы сильно обмельчали
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением американского лидера Дональда Трампа, что уровень нынешних европейских политиков сильно ниже, чем их предшественников.
«В данном случае можно можно констатировать, наверное, и согласиться, что действительно, [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер – это не [бывший премьер-министр Соединенного Королевства Уинстон] Черчилль», – сказал Песков.
17 марта Трамп в Белом доме заявил, что Стармер – это, к сожалению, не Черчилль. В это время он показывал на бюст бывшего премьера Великобритании, которого он вернул после экс-президента США Барака Обамы.
2 марта Трамп сказал, что очень разочарован Стармером из-за первоначального отказа разрешить использование британской базы Диего-Гарсия для нанесения ударов по Ирану. По его словам, отказ Лондона предоставить доступ к базе на архипелаге Чагос стал беспрецедентным шагом в отношениях двух стран.
На следующий день президент США заявил, что Стармер потакает избирателям-мусульманам, не поддерживая его кампанию против Ирана. Глава Белого дома сказал, что Британия «перестала быть узнаваемой страной».