Меркачева передаст Путину новый список на помилование
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросит Владимира Путина о помиловании ряда людей только в конце года. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева.
«Мы это увидим в конце года и, конечно, тогда опять попросим [президента о помиловании]. Если мне дадут слово, я всегда попрошу. <...> Чтобы это было традицией», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Правозащитница уточнила, что СПЧ готов регулярно передавать списки на помилование, но возможность это сделать появляется только на встрече с президентом.
17 марта Путин подписал приказ о помиловании 23 женщин, сообщил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев. Имена помилованных не раскрывались. С просьбой о помиловании к Путину обращалась правозащитница Меркачева в декабре 2025 г. Она направила президенту список лиц, которые теоретически подходили для новогоднего помилования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что тема помилования женщин поднималась общественниками и не осталась без реакции.