Лихачев: радиационная обстановка у АЭС «Бушер» находится в норме
Радиационная обстановка у АЭС «Бушер» сейчас нормальная, выбросы в атмосферу зафиксированы не были. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.
«На сегодняшний день радиационная обстановка нормальная, уровень природный, никаких выбросов не зафиксировано ни нами, ни международными наблюдателями», – сказал глава госкорпорации.
18 марта Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что в результате удара по территории АЭС «Бушер» в Иране 17 марта было разрушено сооружение. Оно расположено в 350 м от реактора.
Лихачев говорил, что среди сотрудников «Росатома» никто не пострадал. По его словам, атака пришлась на территорию, которая прилегает «к зданию метрологической службы, расположенному на промплощадке АЭС «Бушер» в непосредственной близости от действующего энергоблока».