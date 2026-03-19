Первый этап предвыборного съезда «Единой России» пройдет в июне
Первый этап предвыборного съезда «Единой России» пройдет в последней декаде июня, второй – в конце августа. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
По его словам, на июньском этапе планируется утвердить списки кандидатов, а в августе – принять выборную программу партии.
Сейчас идет регистрация на предварительное голосование, которое пройдет 25–31 мая. По словам Якушева, на всех уровнях выборов уже зарегистрированы 1709 кандидатов, из них 506 претендуют на выдвижение в Госдуму. Среди них 81 участник спецоперации.
Секретарь Генсовета обратил внимание, что ключевой задачей партии остается организованная работа с избирателями. По словам секретаря генсовета, в народную программу «Единой России» уже поступило более 16 000 предложений.
До этого Якушев заявлял, что партия рассчитывает получить 55% голосов по спискам при явке на уровне 50% на выборах в Госдуму.
5 марта «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что первая часть предвыборного съезда «Единой России» предварительно запланирована на 27 июня. По словам одного из собеседников, вторая рассматриваемая дата – 20 июня.