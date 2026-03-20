Главная / Политика /

ЦАХАЛ отрицает нанесение ударов по ядерному объекту в Натанзе

Ведомости

Удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе были осуществлены Соединенными Штатами, а не Израилем. Об этом заявила армия обороны Израиля, пишет Times of Israel.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что не наносили никаких ударов в этом районе. Действия США военные комментировать отказались.

Ранее издание Kan News со ссылкой на источник сообщило, что Вашингтон применил в Натанзе бомбы, предназначенные для уничтожения бункеров.

21 марта телекомпания Al Jazeera сообщила, что США и Израиль ударили по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе. Иранские власти заявили, что атака не привела к утечке радиоактивных материалов. Российский МИД призвал ООН и МАГАТЭ осудить удары, «порождающие риски катастрофы на Ближнем Востоке».

