ЦАХАЛ отрицает нанесение ударов по ядерному объекту в Натанзе

21 марта телекомпания Al Jazeera сообщила, что США и Израиль ударили по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе. Иранские власти заявили, что атака не привела к утечке радиоактивных материалов. Российский МИД призвал ООН и МАГАТЭ осудить удары, «порождающие риски катастрофы на Ближнем Востоке».