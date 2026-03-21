США и Израиль атаковали иранский ядерный объект в Натанзе
Соединенные Штаты и Израиль нанесли новый удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе, сообщает Al Jazeera. Иранские власти заявили, что удар не привел к утечке радиоактивных материалов, сославшись на ранее принятые меры безопасности и системы мониторинга на объекте.
В отчете говорится, что «на этом объекте не было зафиксировано утечек радиоактивных материалов и жителям близлежащих районов ничего не угрожает».
В 2025 г. при ударах Израиля в Натанзе был полностью разрушен надземный объект по обогащению урана и почти полностью повреждена электрическая установка, распределительное устройство и электросвязь. На территории объекта наблюдалось радиологическое и химическое загрязнение.