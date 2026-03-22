Орбан: конфликт на Украине разорит Европу

Орбан: конфликт на Украине разорит ЕвропуВенгрия уже заблокировала выделение Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
Российско-украинский конфликт разорит Европу. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.
«Когда идет неформальное обсуждение, немцы говорят о военной стратегии и утверждают, что их действия разумны. Именно поэтому они финансируют [конфликт]. Такова немецкая логика. Однако это приведет Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что война разорит нас», – считает он.
Орбан заявил об этом после очередной блокировки кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро 19 марта. Будапешт воспользовался правом вето из-за прекращения Украиной прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС заявила, что европейские власти предоставят Украине кредит на 90 млрд евро «тем или иным способом». Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал вето премьера Венгрии Орбана на предоставление ЕС кредита Украине «актом грубой нелояльности».
17 марта министр Венгрии по делам Европейского союза Янош Бока предупредил о возможных последствиях для всего ЕС в случае перекрытия украинской стороной трубопровода «Дружба». Он подчеркнул, что такие действия угрожают энергетической безопасности стран-членов. По словам Бока, украинская сторона отказалась от личной встречи и не позволила венгерской делегации осмотреть трубопровод.