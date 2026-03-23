Трамп установил статую Колумба рядом с Белым домом

Летом 2020 г. протестующие снесли два памятника Христофору Колумбу в Ричмонде и Бостоне. Один из них утопили, а второй обезглавили. На одном их памятников митингующие написали: «Колумб ‒ символ геноцида». Трамп тогда распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить памятники и статуи на территории страны или совершает в отношении них акты вандализма.