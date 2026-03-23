Политика

Трамп установил статую Колумба рядом с Белым домом

Ведомости

По инициативе администрации президента США Дональда Трампа, у административного здания Эйзенхауэра, примыкающего к Белому дому, была установлена статуя Христофора Колумба. Об этом пишет Associated Press (AP).

Установленная скульптура – копия статуи, выброшенной в гавань Балтимора в 2020 г. во время первого президентского срока Трампа. Это произошло на фоне общенациональных протестов против институционального расизма.

«В этом Белом доме Христофор Колумб – герой, и президент Трамп позаботится о том, чтобы его почитали как героя на протяжении многих поколений», – говорится в сообщении Белого дома в соцсети X.

Летом 2020 г. протестующие снесли два памятника Христофору Колумбу в Ричмонде и Бостоне. Один из них утопили, а второй обезглавили. На одном их памятников митингующие написали: «Колумб ‒ символ геноцида». Трамп тогда распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить памятники и статуи на территории страны или совершает в отношении них акты вандализма.

