Володин призвал депутатов «не создавать напряжение» своими инициативами
Депутаты должны ответственнее относиться к последствиям инициатив, которые они озвучивают, чтобы не создавать напряжение в обществе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«Нам надо, будучи субъектами законодательной инициативы, и нашим коллегам из регионов более ответственно относиться к предложениям, которые от нас звучат, и не создавать напряжение в обществе. Думать о последствиях тех инициатив, которые мы высказываем или тем более прорабатываем, отправляем», – сказал он.
Так председатель нижней палаты прокомментировал инициативу парламента Татарстана. 18 марта «Ведомости» писали, что законодатели предложили радикально изменить подход СМИ к подбору источников информации, а именно запретить журналистам писать о преступлениях на стадии следствия. По их мнению, необходимо ввести легальное определение понятия «обвинительная информация», распространение которой допускается «исключительно при наличии судебного акта, вступившего в законную силу».
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эту инициативу. Он отметил, что не будет говорить о ней до того, как сами законодатели не рассмотрят изменения. «Это целиком и полностью их прерогатива», – заключил он.