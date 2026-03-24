ВС РФ взяли под контроль село Песчаное в Харьковской области
Вооруженные силы России установили контроль над селом Песчаное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в населенном пункте работали бойцы подразделения группировки войск «Север».
22 марта Минобороны заявляло о взятии под контроль Потаповки в Сумской области. В операции также участвовали подразделения группировки «Север».
19 марта российские войска сообщили о контроле над населенными пунктами Федоровка Вторая и Павловка в ДНР. В этих районах действовали подразделения группировок «Южная» и «Центр».
18 марта под контроль была взята Александровка в ДНР силами группировки «Запад». А 17 марта сообщалось о том, что ВС РФ заняли населенные пункты Каленики в ДНР и Сопычь в Сумской области.