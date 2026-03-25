КСИР атаковал авианосец «Авраам Линкольн»
Иранские крылатые ракеты берегового базирования поразили авианосец «Авраам Линкольн». Об этом сообщает Fars со ссылкой на пресс-службу армии Ирана.
IRIB 13 марта сообщал, что ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали и вывели из строя авианосец «Авраам Линкольн». Тогда сообщалось, что корабль возвращается в США.
2 марта SNN со ссылкой на КСИР сообщал, что «Авраам Линкольн» был атакован четырьмя иранских крылатыми ракетами, после чего покинул район выполнения своей миссии.
20 марта Reuters писал, что вооруженные силы США перебросят на Ближний Восток «тысячи» морских пехотинцев и моряков. В регионе планируется развернуть авианосец USS Boxer вместе с его экспедиционным корпусом морской пехоты.