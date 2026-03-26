Политика

Песков оценил двухнедельное отсутствие интернета в Москве

Ведомости

Спецслужбы выполняют свои функции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя отключение интернета в центре Москвы.

«Они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз. Какие угрозы сейчас актуальны, а какие нет – это прерогатива спецслужб», – сказал он.

Российские операторы начали ограничение интернета в Москве 6 марта. Проблемы с сетью возникали в районах станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь Революции», «Чистые пруды», «Печатники», «Киевская». Мобильный интернет заработал без ограничений только 24 марта.

Отключение интернета в столице началось вскоре после принятия закона, обязывающего операторов отключать связь по требованию ФСБ. Как следует из текста закона, операторы не будут нести ответственность перед абонентами из-за отсутствия связи, если невыполнение обязательств произошло по требованию спецслужбы.

