Песков назвал фейком сообщение об отправке беспилотников в Иран
Не стоит обращать внимания на вбросы в СМИ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение Financial Times о предполагаемой отправке Россией беспилотников в Иран.
«Сейчас очень много лживых вбросов в средствах массовой информации. Даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы. Не обращайте на них внимания», – сказал он.
6 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Москва и Пекин оказывают политическую поддержку Тегерану в войне с США и Израилем. Уже через два дня, 8 марта, Арагчи сообщил, что Россия оказывает поддержку его стране в ходе военного конфликта «по многим направлениям», не уточнив, по каким.
В октябре 2025 г. между Россией и Ираном вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает усиление взаимодействия стран на международной арене. РФ и Иран обязуются прилагать совместные усилия по укреплению стабильности и безопасности в регионе, а также противодействовать общим угрозам и вызовам.