Уиткофф: США надеются провести встречу с Ираном уже на этой неделе
США надеются организовать новый раунд переговоров с Ираном уже на текущей неделе. Об этом заявил спецпосланник президента Стив Уиткофф.
«Мы надеемся, что встречи пройдут на этой неделе. Мы определенно на это надеемся», – сказал он на инвестиционном форуме в Майами (цитата по ТАСС).
До этого глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что диалог между Вашингтоном и Тегераном продолжается при координации с Анкарой, а обмен сообщениями осуществляется через Пакистан. По его словам, разногласия сторон усложняют процесс, однако посредники рассчитывают на продвижение переговоров.
В ночь на 27 марта президент США Дональд Трамп заявил о продлении паузы в ударах по иранской энергетической инфраструктуре до 6 апреля. Американский лидер в своей соцсети Truth Social подчеркнул, что переговоры продолжаются и «проходят очень хорошо».
По данным СМИ, США передали Ирану проект мирного плана из 15 пунктов. Как сообщал Bloomberg, он предполагает демонтаж Тегераном ракетной и ядерной программ, передачу запасов урана МАГАТЭ и открытие Ормузского пролива. В обмен Вашингтон может предложить помощь в развитии атомной энергетики, включая АЭС «Бушер», и полную отмену санкций. Иранское Press TV сообщало, что Тегеран отверг предложенные условия и готов обсуждать перемирие на собственных условиях, включая компенсацию ущерба от ударов.