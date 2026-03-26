Уиткофф: США надеются провести встречу с Ираном уже на этой неделе

По данным СМИ, США передали Ирану проект мирного плана из 15 пунктов. Как сообщал Bloomberg, он предполагает демонтаж Тегераном ракетной и ядерной программ, передачу запасов урана МАГАТЭ и открытие Ормузского пролива. В обмен Вашингтон может предложить помощь в развитии атомной энергетики, включая АЭС «Бушер», и полную отмену санкций. Иранское Press TV сообщало, что Тегеран отверг предложенные условия и готов обсуждать перемирие на собственных условиях, включая компенсацию ущерба от ударов.