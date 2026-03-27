Путин вручит личный штандарт директору Росгвардии

27 марта Путин поздравил сотрудников, военнослужащих и гражданский персонал Росгвардии с Днем войск национальной гвардии. Он отметил, что росгвардейцы борются с терроризмом и экстремизмом, задерживают особо опасных преступников, поддерживают оперативно-розыскные и следственные мероприятия, а также охраняют значимые объекты. По словам президента, по всем перечисленным направлениям идет профессиональная и ответственная работа.