Находящийся под стражей в США Мадуро поблагодарил сторонников за поддержку

Ведомости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который в настоящее время содержится под стражей в Соединенных Штатах, опубликовал в социальных сетях обращение к своим сторонникам. В публикации на своей странице в X он выразил признательность за оказываемую ему поддержку.

В своем послании венесуэльский лидер сообщил, что получил от соотечественников множество сообщений, писем и молитв. По его словам, каждое сказанное слово любви и поддержки придает ему духовных сил.

Мадуро также заверил, что он находится в порядке, сохраняет твердость и спокойствие, а также пребывает в постоянной молитве.

Мадуро и его супруга находятся под стражей с 3 января. 5 января он предстал перед федеральным судьей на Манхэттене, где назвал себя «президентом Венесуэлы» и заявил, что был похищен, а также не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Американские власти обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. Защита заявляет, что намерена оспаривать законность его задержания.

