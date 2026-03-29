Филиппинский Petron купил 2,48 млн баррелей нефти из РФ на фоне войны в Иране

Филиппины, которые почти полностью зависят от импорта нефти с Ближнего Востока, столкнулись с острой нехваткой энергоресурсов после начала военной кампании США и Израиля против Ирана. Правительство страны уже объявило чрезвычайную ситуацию в энергетике и ведет переговоры о поставках топлива с Японией, Китаем, Южной Кореей и Индией. По состоянию на 20 марта, по официальным данным, запасов нефти на Филиппинах хватит на 45 дней, пишет издание.