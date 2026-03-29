Филиппинский Petron купил 2,48 млн баррелей нефти из РФ на фоне войны в Иране
Филиппинский нефтепереработчик Petron Corp. закупил 2,48 млн баррелей российской нефти на фоне военного конфликта с Ираном, пишет Bloomberg. Как сообщила материнская компания San Miguel Corp., единственный в стране НПЗ был вынужден пойти на этот шаг из-за срыва поставок с Ближнего Востока: 28 февраля и 7 марта две партии нефти общим объемом 4 млн баррелей не дошли до Филиппин из-за блокировки Ормузского пролива иранской стороной и повышенных рисков в Красном море.
В San Miguel Corp. подчеркнули, что закупка российской нефти произведена «строго в силу крайней необходимости» и позволит пополнить запасы топлива в стране до июня. При этом в компании не исключают повторных закупок в России.
«Если текущий кризис продолжится, а альтернативные источники останутся недоступными, Petron может снова быть вынужден рассмотреть закупки российской сырой нефти для обеспечения национальных запасов топлива», – говорится в заявлении материнской компании San Miguel Corp.
Филиппины, которые почти полностью зависят от импорта нефти с Ближнего Востока, столкнулись с острой нехваткой энергоресурсов после начала военной кампании США и Израиля против Ирана. Правительство страны уже объявило чрезвычайную ситуацию в энергетике и ведет переговоры о поставках топлива с Японией, Китаем, Южной Кореей и Индией. По состоянию на 20 марта, по официальным данным, запасов нефти на Филиппинах хватит на 45 дней, пишет издание.
Американский минфин 12 марта выдал лицензию на операции с российской нефтью, погруженной на танкеры до этой даты. Документ разрешает поставку и продажу как сырой нефти, так и нефтепродуктов. Как отметил старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин, манипулирование санкциями – их смягчение или ужесточение – служит для президента США Дональда Трампа инструментом давления и поощрения. Американский лидер таким образом ищет рычаги влияния на Тегеран, в том числе через мировых лидеров.