Лавров о смягчении санкций: нефтяные танкеры РФ как двигались, так и двигаются
Российские танкеры с нефтью после временного смягчения санкций от США как двигались, так и двигаются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.
«Не можем даже обсуждать вопросы, касающиеся снятия незаконных санкций. Они не существуют для нас, как и для наших добросовестных, добропорядочных партнеров», – добавил он (цитата по ТАСС).
Лавров заявил, что США «благосклонно разрешили» России продавать свою нефть. Однако, по его словам, санкции США, Евросоюза и Великобритании нелегитимны, и российская сторона их не выполняет. Министр заметил, что в Москве не понимают позицию государств, которые вынуждены следовать этим рестрикциям.
12 марта управление по контролю за иностранными активами американского минфина объявило о выдаче лицензии на поставку и продажу Россией сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев уточнил, что США снимают все ограничения с примерно 100 млн баррелей российской нефти в транзите.
По словам старшего научного сотрудника ИСКРАНа Павла Кошкина, смягчение или ужесточение санкций – рычаг, которым Трамп пользуется для давления и поощрения. Он ищет способы влиять на Иран и через мировых лидеров, заметил эксперт.