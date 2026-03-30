Политика

Украина принесла Финляндии извинения за инцидент с дронами

Украина признала, что ее беспилотники нарушили воздушное пространство Финляндии, и извинилась за произошедшее, сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Его слова передает украинское издание «Общественное».

«Мы уже извинились перед финской стороной за этот инцидент», – сказал Тихий.

По словам спикера иностранного МИДа, украинская сторона также передает Финляндии необходимую информацию для выяснения всех обстоятельств.

Два беспилотника упали на территории Финляндии утром 29 марта. Премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело», – сказал он. 30 марта генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен заявил, что финские военные не стали сбивать дроны в районе Коуволы, поскольку они не представляли непосредственной опасности.

