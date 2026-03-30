Политика

Песков подтвердил договоренность о продлении газового контракта с Сербией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил достигнутые договоренности между Россией и Сербией о продлении поставок российского газа, передает «Интерфакс».

Ранее президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор по инициативе сербской стороны. Лидеры обсудили вопросы стратегического партнерства стран, в том числе отношения в энергетике, нефтегазовой и атомной отраслях.

После этого Вучич заявил, что во время телефонного разговора с Путиным договорился о продлении контракта на поставки газа на три месяца на благоприятных условиях.

Песков в ходе брифинга сообщал, что Россия была и готова остаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейский. Также он признал, что российско-сербские контакты по теме поставок газа «действительно ведутся», но призвал дождаться официальных сообщений о контактах на высшем уровне.

