Reuters: на Ближний Восток прибывают «тысячи» американских десантников
Солдаты элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США пребывают на Ближний Восток на фоне сообщений о возможной наземной операции американских сил в Иране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
Десантники пополнили ряды «тысяч» моряков, морских пехотинцев и бойцов сил специальных операций, направленных в регион. По данным агентства, за выходные в регион Ближнего Востока прибыло около 2500 морских пехотинцев.
«Решение о направлении войск в Иран пока не принято, но они будут наращивать потенциал для потенциальных будущих операций в регионе», – приводит агентство слова одного из собеседников.
Сейчас американская сторона заявляет о деэскалации на фоне переговоров. Президент США Дональд Трамп установил мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана и заявил, что Иран выполнил большинство из 15 требований США. Западные СМИ, при этом, сообщают о возможной подготовке к наземной операции в республике.
The Washington Post писала 29 марта, что Пентагон ведет подготовку к проведению наземных операций в Иране, которые в случае одобрения президентом могут занять несколько недель. The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон может направить около 10 000 военнослужащих для контроля ситуации на Ближнем Востоке.