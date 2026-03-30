Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика /

Reuters: на Ближний Восток прибывают «тысячи» американских десантников

Ведомости

Солдаты элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США пребывают на Ближний Восток на фоне сообщений о возможной наземной операции американских сил в Иране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Десантники пополнили ряды «тысяч» моряков, морских пехотинцев и бойцов сил специальных операций, направленных в регион. По данным агентства, за выходные в регион Ближнего Востока прибыло около 2500 морских пехотинцев.

«Решение о направлении войск в Иран пока не принято, но они будут наращивать потенциал для потенциальных будущих операций в регионе», – приводит агентство слова одного из собеседников.

Смогут ли соседи Ирана помирить с ним США

Политика / Международные новости

Сейчас американская сторона заявляет о деэскалации на фоне переговоров. Президент США Дональд Трамп установил мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана и заявил, что Иран выполнил большинство из 15 требований США. Западные СМИ, при этом, сообщают о возможной подготовке к наземной операции в республике.

The Washington Post писала 29 марта, что Пентагон ведет подготовку к проведению наземных операций в Иране, которые в случае одобрения президентом могут занять несколько недель. The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон может направить около 10 000 военнослужащих для контроля ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте также:Галибаф: США говорят о переговорах, но тайно планируют наземное наступление
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте