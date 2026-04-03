Политика

Матвиенко: выкрасть Зеленского – не наш стиль

Ведомости

Москва не станет похищать президента Украины Владимира Зеленского, поскольку это не соответствует российскому стилю. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Вестям».

«Вы предлагаете Зеленского, что ли, украсть? Вы не провоцируйте меня на ответ, что вот надо жахнуть, надо сейчас кого-то выкрасть. Это не наш стиль. Мы самоуважающая себя страна и уважаемая страна в мире», – сказала она.

Матвиенко при этом выразила мнение, что Зеленскому стоит предстать перед судом и его «ждет страшная судьба».

Спикер верхней палаты парламента также прокомментировала действия США по отношению к руководству Ирана. По ее словам, убийство верховного лидера республики Али Хаменеи не дало нужного американцам эффекта, но «клеймо [у США] останется в истории навсегда».

В начале января силы США похитили из Венесуэлы президента Николаса Мадуро и его супругу. Американские власти обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. В суде Мадуро заявил, что был похищен, и не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

