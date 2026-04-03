Силы ПВО сбили 40 беспилотников над регионами России
Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 40 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, а также над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России в Max.
Атаки отражены в период с 16:00 мск до 20:00 мск.
С 23:00 мск 2 апреля до 8:00 мск 3 апреля силы ПВО сбили 192 беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Новгородской, Курской, Калужской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской, Орловской областях, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.