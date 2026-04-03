Политика

ВОЗ заявила о более чем 20 атаках на иранские больницы за время конфликта

Иранские больницы подверглись 20 атакам с начала войны с США и Израилем. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«ВОЗ подтвердила более 20 атак на медицинские учреждения в Иране», – написал он в X.

При ударах погибли минимум девять человек, включая медработника, специализирующегося на инфекционных заболеваниях, а также члена Иранского Красного Полумесяца.

Нападения на медучреждения были зафиксированы и за пределами Тегерана. 21 марта взрыв неподалеку от больницы Имама Али в Андимешке в западной провинции Хузестан привел к эвакуации пациентов и остановке работы.

Президент США Дональд Трамп накануне потребовал от «новых властей Ирана» немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны. По его словам, американские вооруженные силы «еще даже не приступили к уничтожению того, что осталось в Иране».

