В аэропортах Италии ввели лимиты на авиакеросин из-за дефицита
Ограничения на заправку авиационным топливом введены в аэропорту «Линате» в Милане и авиаузлах Венеции, Тревизо и Болоньи. Об этом пишет Corriere della Sera.
По данным издания, итальянские воздушные гавани заявили об ограниченном запасе авиатоплива как минимум до вечера 9 апреля.
Один из крупнейших операторов топливного обеспечения Air BP Italia уведомил авиаперевозчиков о снижении доступности топлива и предупредил, что дозаправка может быть ограничена. Приоритет при заправке будет отдаваться санитарным рейсам, государственным перелетам и полетам продолжительностью от трех часов.
4 апреля спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что запасы топлива в странах Евросоюза (ЕС) закончатся примерно к 20 апреля. По его словам, последние поставки через Ормузский пролив достигнут ЕС через неделю, 11 апреля.
В этот же день Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Иран в ближайшее время едва ли пойдет на открытие Ормузского пролива, так как его контроль над ним является единственным реальным рычагом давления на США. Тегеран собирается использовать блокаду для сохранения высоких цен на энергоносители, чтобы принудить американского президента Дональда Трампа к скорейшему выходу из войны.