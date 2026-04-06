Политика

КСИР сообщил о гибели главы иранской разведки

Ведомости

Глава разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми погиб в ходе боевых действий в Иране. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

В корпусе отметили, что Хадеми находился на государственной службе около 50 лет. В заявлении указано, что «за почти полвека искренней и смелой службы родине генерал внес значительный вклад в области разведки и безопасности».

Хадеми возглавил разведку КСИР в июне 2025 г. после гибели предыдущего руководителя Мохаммада Каземи в ходе прошлогодних ударов Израиля.

30 марта КСИР также подтвердил гибель командующего военно-морскими силами корпуса контр-адмирала Алирезы Тангсири. По данным израильских СМИ, он был ликвидирован в портовом городе Бендер-Аббасе и отвечал за операции, связанные с Ормузским проливом.

