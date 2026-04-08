Эксперт ИСКРАН назвал «шкурный интерес» основой ближневосточного перемирия
Договоренности Ирана и США о двухнедельном перемирии, скорее, нельзя считать прочными, так как они основаны на «шкурном интересе», сообщил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института Соединенных Штатов Америки и Канады имени Г.А. Арбатова РАН (ИСКРАН) Павел Кошкин.
«Можно ли назвать такие договоренности прочными? Вряд ли. Поскольку отсутствует базовый компонент – взаимное доверие и, самое главное, уважение между сторонами. Есть лишь шкурный интерес», – сказал он.
По мнению Кошкина, перемирие стало позитивным признаком, однако в условиях дефицита доверия к дипломатии президента США Дональда Трампа оно может быть интерпретировано как его попытки передохнуть, выиграть время.
Эксперт также подчеркнул, что глава Белого дома зажат в тиски негативной внутриполитической динамики и вынужден идти на компромисс, руководствуясь и электоральными соображениями.
Кошкин при этом обратил внимание, что не стоит списывать со счетов и фактор исчерпанности ресурсов Ирана, который не менее заинтересован в договоренностях.
8 апреля Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. На время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства. Трамп охарактеризовал полученное от Ирана предложение из 10 пунктов как приемлемую основу для переговоров. Он отметил, что США и Иран согласовали почти все пункты, вызывавшие разногласия в прошлом.