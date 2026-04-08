Минздрав Ливана сообщил о гибели более 100 человек в результате удара Израиля

Трамп подтвердил, что прекращение ударов Израиля по Ливану не вошло в соглашение о прекращении огня с Ираном, поскольку в стране присутствует шиитское движение «Хезболла». Он подчеркнул, что при этом соответствующие вопросы будут урегулированы в дальнейшем.