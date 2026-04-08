Минздрав Ливана сообщил о гибели более 100 человек в результате удара Израиля
В результате атаки Израиля на Ливан погибли 112 человек, еще 837 получили ранения. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные минздрава республики.
Ранее ведомство сообщило о 87 жертвах атаки.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Американский президент Дональд Трамп назвал предложение Тегерана из 10 пунктов приемлемой основой для переговоров. По его мнению, двухнедельный срок позволит окончательно согласовать сделку.
В Израиле поддержали паузу в ударах по Ирану, но в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркивали, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан.
Трамп подтвердил, что прекращение ударов Израиля по Ливану не вошло в соглашение о прекращении огня с Ираном, поскольку в стране присутствует шиитское движение «Хезболла». Он подчеркнул, что при этом соответствующие вопросы будут урегулированы в дальнейшем.