Кремль: Путин пока не принимал решений о пасхальном перемирии

Кроме того, в прошлом году Путин объявлял перемирие в период празднования 80-летия Победы – с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Тогда также подчеркивалось, что в случае нарушений перемирия украинской стороной российские военные нанесут «адекватный и эффективный ответ». 10 мая в Минобороны РФ заявляли о 9000 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Также украинской стороной за время праздничного перемирия было предпринято четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.