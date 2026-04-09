Кремль: Путин пока не принимал решений о пасхальном перемирии

Россия в прошлом году объявила об остановке боев, Украина нарушила эти договоренности более 400 раз
Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решений о пасхальном перемирии на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», – подчеркнул представитель Кремля.

В 2025 г. Путин объявлял пасхальное перемирие сроком на три дня – с 19 по 21 апреля. Тогда президент распорядился остановить боевые действия и выразил надежду, что украинская сторона поддержит инициативу.

При этом глава РФ подчеркивал необходимость готовности российских войск к возможным нарушениям договоренностей. Он отмечал, что до этого украинская сторона «более 100 раз» нарушала соглашение о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому в прошлые пасхальные праздники президент просил военных быть готовыми к «немедленному ответу в полном объеме».

Минобороны РФ в прошлом году обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия. По данным ведомства, украинская сторона 444 раза обстреляла из орудий и минометов позиции российских военных и осуществила 900 ударов беспилотниками. Также под обстрелы на пасхальных праздниках попали приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей.

Кроме того, в прошлом году Путин объявлял перемирие в период празднования 80-летия Победы – с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Тогда также подчеркивалось, что в случае нарушений перемирия украинской стороной российские военные нанесут «адекватный и эффективный ответ». 10 мая в Минобороны РФ заявляли о 9000 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Также украинской стороной за время праздничного перемирия было предпринято четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте