Силы ПВО утром ликвидировали 15 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников над регионами России утром 10 апреля, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, девять воздушных целей военные уничтожили в небе над Волгоградской областью. Еще шесть БПЛА нейтрализовали в Ростовской области.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в результате удара дрона в регионе погиб один человек. Он находился в СНТ «Мичуринец». Повреждения также получили 13 жилых домов, линия электропередачи и газопровод.
В ночь на 10 апреля системы ПВО ликвидировали 151 беспилотник ВСУ над регионами РФ. Из них 57 – над Волгоградской областью, 48 – над Ростовской. Атаки отразили над Белгородской, Тамбовской областями, Калмыкией и над акваторией Каспийского моря.