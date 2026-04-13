Киев отменил рекомендацию украинцам не ездить в Венгрию

Последние месяцы отношения Киева и Будапешта обострились. Это произошло после предполагаемого повреждения нефтепровода «Дружба» на территории Украины. Через него Венгрия и Словакия получают нефть из России, сейчас поставки остановлены. После произошедшего премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро.