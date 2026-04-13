Киев отменил рекомендацию украинцам не ездить в Венгрию
МИД Украины отменил рекомендации не ездить в Венгрию. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Сибига.
«В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии МИД отменяет предварительные рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в Венгрию», – написал он в Facebook
До этого украинский МИД призывал граждан не посещать Венгрию, указывая на невозможность гарантировать их безопасность «на фоне произвольных действий венгерских властей». Также ведомство предупреждало бизнес о рисках, включая возможные угрозы имуществу.
Последние месяцы отношения Киева и Будапешта обострились. Это произошло после предполагаемого повреждения нефтепровода «Дружба» на территории Украины. Через него Венгрия и Словакия получают нефть из России, сейчас поставки остановлены. После произошедшего премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро.
12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, по итогам которых победу одержала оппозиционная партия «Тиса». Орбан признал поражение и поздравил ее лидера Петера Мадьяра.