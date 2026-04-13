Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Киев отменил рекомендацию украинцам не ездить в Венгрию

Ведомости

МИД Украины отменил рекомендации не ездить в Венгрию. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Сибига.

«В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии МИД отменяет предварительные рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в Венгрию», – написал он в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

До этого украинский МИД призывал граждан не посещать Венгрию, указывая на невозможность гарантировать их безопасность «на фоне произвольных действий венгерских властей». Также ведомство предупреждало бизнес о рисках, включая возможные угрозы имуществу.

Как западные СМИ оценивают поражение Орбана на выборах в Венгрии

Политика / Международные новости

Последние месяцы отношения Киева и Будапешта обострились. Это произошло после предполагаемого повреждения нефтепровода «Дружба» на территории Украины. Через него Венгрия и Словакия получают нефть из России, сейчас поставки остановлены. После произошедшего премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, по итогам которых победу одержала оппозиционная партия «Тиса». Орбан признал поражение и поздравил ее лидера Петера Мадьяра.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её