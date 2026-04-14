Дмитриев: европейцы без работы и топлива запомнят решения политиков ЕС
Жители европейских стран будут вспоминать об отказе Евросоюза (ЕС) от российских энергоресурсов, сидя без работы и кондиционеров. Об этом заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Европейцы, оставшиеся без топлива, без кондиционеров и сидящие дома без работы, запомнят решения русофобных [главы Еврокомиссии] Урсулы [фон дер Ляйен] и [руководителя евродипломатии] Каи [Каллас]», – написал он.
Так Дмитриев прокомментировал заявление главы ЕК о том, что самая дешевая энергия – это та, которую люди не потребляют. Она говорила об отказе стран ЕС от поставок энергоносителей из РФ.
5 апреля глава РФПИ уже обращался к европейским и британским чиновникам, которые, по его словам, «по-прежнему ничего не понимают, отказываются признавать ошибки и недооценивают грядущий шок». Политик посоветовал им тщательно готовиться к самым тяжелым энергетическому, сельскохозяйственному и экономическому кризисам, поддерживать честных политиков и покупать нефть и газ у России.