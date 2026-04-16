Посла Мексики вызвали в МИД из-за ситуации с удерживаемой россиянкой
Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас был вызван в МИД РФ из-за ситуации с удерживаемой в стране несовершеннолетней россиянкой Кристиной Романовой. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Романова удерживается госорганами Мексики в закрытом специализированном учреждении. МИД РФ находится во взаимодействии с зампредседателя Госдумы Анной Кузнецовой и омбудсменом по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
«На фоне игнорирования неоднократных обращений со стороны Москвы российской стороной было заявлено решительное требование о незамедлительном обеспечении консульского доступа к несовершеннолетней россиянке и создании всех необходимых условий для ее беспрепятственного возвращения на Родину», – говорится в сообщении министерства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила вызов Мехиаса. «Сегодня вызван посол Мексики, который аккредитован в Москве. Ему вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации», – сказала она.
13 апреля Захарова заявила, что российский МИД подключился к решению вопроса о возвращении Романовой на родину.
В 2023 г. Марина Романова, приемная мать девушки, сообщала в социальных сетях о насильственном изъятии дочери. Она утверждала, что девочку-подростка затолкали в микроавтобус с надписью DIFEM (местная служба опеки) и увезли в неизвестном направлении. Женщина обратилась к мексиканским властям, в том числе к президенту Клаудии Шейнбаум, с призывом о помощи. Она утверждала, что не получила своевременного уведомления о действиях госорганов, и выражала опасения, что ее дочь могла попасть в рабство.
По данным Infobae, Proceso и El Imparcial, дочь россиянки находилась под опекой системы DIF штата Мехико с 2023 г. Основанием, по версии властей, стали «подозрения на проблемы» в семье. Мать девочки эти обвинения отрицает.
Власти рассматривают произошедшее как «исчезновение несовершеннолетней», а не похищение с участием сотрудников госорганов. Образовательное учреждение, где училась девушка, также заявляло, что информация о похищении не соответствует действительности.
12 апреля заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров заявил «РИА Новости», что мексиканские власти отказываются возвращать в РФ несовершеннолетнюю гражданку и не предоставляют к ней консульский доступ с августа 2025 г.