Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Посла Мексики вызвали в МИД из-за ситуации с удерживаемой россиянкой

Ведомости

Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас был вызван в МИД РФ из-за ситуации с удерживаемой в стране несовершеннолетней россиянкой Кристиной Романовой. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Романова удерживается госорганами Мексики в закрытом специализированном учреждении. МИД РФ находится во взаимодействии с зампредседателя Госдумы Анной Кузнецовой и омбудсменом по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

«На фоне игнорирования неоднократных обращений со стороны Москвы российской стороной было заявлено решительное требование о незамедлительном обеспечении консульского доступа к несовершеннолетней россиянке и создании всех необходимых условий для ее беспрепятственного возвращения на Родину», – говорится в сообщении министерства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила вызов Мехиаса. «Сегодня вызван посол Мексики, который аккредитован в Москве. Ему вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации», – сказала она.

13 апреля Захарова заявила, что российский МИД подключился к решению вопроса о возвращении Романовой на родину.

В 2023 г. Марина Романова, приемная мать девушки, сообщала в социальных сетях о насильственном изъятии дочери. Она утверждала, что девочку-подростка затолкали в микроавтобус с надписью DIFEM (местная служба опеки) и увезли в неизвестном направлении. Женщина обратилась к мексиканским властям, в том числе к президенту Клаудии Шейнбаум, с призывом о помощи. Она утверждала, что не получила своевременного уведомления о действиях госорганов, и выражала опасения, что ее дочь могла попасть в рабство.

По данным Infobae, Proceso и El Imparcial, дочь россиянки находилась под опекой системы DIF штата Мехико с 2023 г. Основанием, по версии властей, стали «подозрения на проблемы» в семье. Мать девочки эти обвинения отрицает.

Власти рассматривают произошедшее как «исчезновение несовершеннолетней», а не похищение с участием сотрудников госорганов. Образовательное учреждение, где училась девушка, также заявляло, что информация о похищении не соответствует действительности.

12 апреля заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров заявил «РИА Новости», что мексиканские власти отказываются возвращать в РФ несовершеннолетнюю гражданку и не предоставляют к ней консульский доступ с августа 2025 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь