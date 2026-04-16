Посла Мексики вызвали в МИД из-за ситуации с удерживаемой россиянкой

В 2023 г. Марина Романова, приемная мать девушки, сообщала в социальных сетях о насильственном изъятии дочери. Она утверждала, что девочку-подростка затолкали в микроавтобус с надписью DIFEM (местная служба опеки) и увезли в неизвестном направлении. Женщина обратилась к мексиканским властям, в том числе к президенту Клаудии Шейнбаум, с призывом о помощи. Она утверждала, что не получила своевременного уведомления о действиях госорганов, и выражала опасения, что ее дочь могла попасть в рабство.