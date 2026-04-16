Бывший вице-губернатор Вирджинии застрелил жену и покончил с собой
Бывший вице-губернатор штата Вирджиния Джастин Фэрфакс застрелил свою жену, а затем покончил с собой в собственном доме, сообщил NBC News со ссылкой на местную полицию.
Их дети-подростки в момент трагедии тоже находились дома. Старший сын позвонил «911». Супруги находились в процессе развода, но по-прежнему жили в одном доме. По данным полиции, Фэрфаксу недавно вручили документы, в которых указано, когда он должен явиться в суд.
В правоохранительных органах также рассказали, что в январе полиция уже приезжала на вызов к семье Фэрфакс. Тогда сообщалось о нападении со стороны супруги, однако после проверки видеозаписей инцидент не был подтвержден.
Фэрфаксу было 47 лет. Он занимал пост вице-губернатора Вирджинии с 2018 по 2022 г.
1 марта в центре американского города Остин (штат Техас) ночью неизвестный открыл огонь в пивном саду, когда бары уже закрывались. Трое офицеров, прибывших на место, открыли ответный огонь, застрелив подозреваемого. В результате стрельбы погибли трое человек, еще 14 получили ранения.