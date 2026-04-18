Лавров: Россия не вмешивается во внутренние дела НАТО
НАТО сейчас находится не в лучшем состоянии, но Россия не вмешивается во внутренние дела Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
«Мы не бегаем по территориям стран-членов, ни наши послы, ни другие наши представители, которые в нынешних условиях оказываются в европейских странах, входящих в НАТО. И мы не обезьянничаем», – подчеркнул Лавров.
2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия относится к НАТО как к враждебному альянсу.
13 апреля председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны НАТО помогают Украине наносить ущерб торговому флоту России. По его словам, Москва фиксирует политику нескольких государств и международных организаций, которые воздерживаются от оценок атак на российские суда. Кроме того, предоставление странами Балтии и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных украинских дронов означает участие альянса в атаках на РФ.