Совбез Ирана: США передали новые предложения через Пакистан

Ведомости

Иран получил новые предложения от Соединенных Штатов в рамках переговоров о завершении войны. Инициативы были представлены американской стороной через командующего армией Пакистана, прибывшего в Тегеран в качестве посредника и медиатора. Об этом сообщил Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана, передает Fars.

Сейчас Исламская Республика Иран рассматривает поступившие предложения и пока не дала на них официального ответа, подчеркивается в заявлении иранского Совбеза.

Как подчеркнул Секретариат, на переговорах в Исламабаде американская сторона выдвинула чрезмерные требования, на что иранская делегация заняла жесткую позицию. В итоге раунд завершился без конкретного результата. Ранее Иран заявлял, что одним из ключевых условий временного прекращения огня было прекращение боевых действий, в том числе атак на Ливан.

18 апреля Иран официально отозвал ранее достигнутое соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте