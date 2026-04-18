Лавров напомнил про просьбу Зеленского позволить говорить на русском в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский летом 2014 г. просил дать жителям Донбасса право разговаривать на русском языке. Об этом напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.
Он процитировал заявление Зеленского, в котором сказано, что Россия и Украина – братские народы одной крови с общей историей и культурой. Тогда украинский президент отмечал, что если на востоке страны люди хотят говорить на русском языке, от них необходимо отстать и дать на законных основаниях говорить по-русски.
3 декабря 2025 г. Верховная рада приняла закон об исключении русского и молдавского из перечня языков, которые подлежат защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств.
В то же время документ добавляет в хартию урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки и идиш.