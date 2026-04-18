Дипломатов РФ впервые допустили к удерживаемой органами опеки Мексики россиянке

В 2023 г. Марина Романова сообщала в социальных сетях о насильственном изъятии дочери. Она утверждала, что девочку-подростка затолкали в микроавтобус с надписью DIFEM (местная служба опеки) и увезли в неизвестном направлении. По информации мексиканских СМИ, с тех пор Романова-младшая находилась под опекой системы DIF штата Мехико. Основанием, по версии властей, стали «подозрения на проблемы» в семье.