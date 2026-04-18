Дипломатов РФ впервые допустили к удерживаемой органами опеки Мексики россиянке
Сотрудникам посольства России в Мексике удалось впервые с августа 2025 г. добиться встречи с несовершеннолетней гражданкой РФ Кристиной Романовой, удерживаемой органами опеки. Об этом сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом дипмиссии Яков Федоров.
По его словам, встреча с россиянкой состоялась 17 апреля. Консульский доступ к ней не предоставлялся, несмотря на регулярные обращения российской стороны. Диппредставительство продолжит предпринимать меры для урегулирования ситуации в интересах гражданки РФ.
Приемная мать россиянки Марина Романова выразила желание провести независимый медицинский осмотр и процедуру идентификации с участием российских представителей: во время судебного заседания, проходившего по видеосвязи, у нее возникли сомнения, что это ее дочь.
16 апреля посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас был вызван в МИД РФ из-за ситуации с Романовой. «Ему вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации», – сообщила официальный представитель Мария Захарова.
В 2023 г. Марина Романова сообщала в социальных сетях о насильственном изъятии дочери. Она утверждала, что девочку-подростка затолкали в микроавтобус с надписью DIFEM (местная служба опеки) и увезли в неизвестном направлении. По информации мексиканских СМИ, с тех пор Романова-младшая находилась под опекой системы DIF штата Мехико. Основанием, по версии властей, стали «подозрения на проблемы» в семье.