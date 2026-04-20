МИД Ирана: Тегеран не поднимал вопрос вывоза урана в США или любую другую страну

18 апреля Багаи в ходе брифинга также говорил, что Иран категорически исключил любую возможность передачи своего обогащенного урана другому государству. Касательно переговорного процесса дипломат отметил, что как только Иран почувствует, что его интересы учтены и обеспечены в рамках соглашения, тогда можно будет говорить, что сделка находится в пределах досягаемости.