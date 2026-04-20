МИД Ирана: Тегеран не поднимал вопрос вывоза урана в США или любую другую страну
Тегеран в ходе текущих или предыдущих переговоров не поднимал вопрос о вывозе иранского обогащенного урана ни в США, ни в какую-либо другую страну, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Его цитирует агентство Tasnim.
«Твердая позиция страны – сохранение ядерных достижений на территории Ирана», – подчеркнул он.
18 апреля Багаи в ходе брифинга также говорил, что Иран категорически исключил любую возможность передачи своего обогащенного урана другому государству. Касательно переговорного процесса дипломат отметил, что как только Иран почувствует, что его интересы учтены и обеспечены в рамках соглашения, тогда можно будет говорить, что сделка находится в пределах досягаемости.
17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился передать Вашингтону высокообогащенный уран с ядерных объектов. Он сказал, что «у Ирана нет ядерного оружия, и они согласились вернуть США ядерную пыль, которая находится глубоко под землей».