Политика

МИД Ирана: Тегеран не поднимал вопрос вывоза урана в США или любую другую страну

Тегеран в ходе текущих или предыдущих переговоров не поднимал вопрос о вывозе иранского обогащенного урана ни в США, ни в какую-либо другую страну, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Его цитирует агентство Tasnim.

«Твердая позиция страны – сохранение ядерных достижений на территории Ирана», – подчеркнул он.

18 апреля Багаи в ходе брифинга также говорил, что Иран категорически исключил любую возможность передачи своего обогащенного урана другому государству. Касательно переговорного процесса дипломат отметил, что как только Иран почувствует, что его интересы учтены и обеспечены в рамках соглашения, тогда можно будет говорить, что сделка находится в пределах досягаемости.

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился передать Вашингтону высокообогащенный уран с ядерных объектов. Он сказал, что «у Ирана нет ядерного оружия, и они согласились вернуть США ядерную пыль, которая находится глубоко под землей».

Иран 17 апреля открыл Ормузский пролив для коммерческих судов на время перемирия, но на следующий день вернул его под строгий контроль военных. Решение пропускать ограниченное число танкеров отменено из-за «пиратства» США, заявили в Тегеране.

