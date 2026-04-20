Украина может получить «символические» льготы вместо ускоренного членства в ЕС
Германия и Франция предложили предоставить Украине «символические» преимущества до вступления в Европейский союз (ЕС) вместо ускоренного членства. Право голоса и доступ к европейскому бюджету Киев в таком случае не получит, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Республики уже передали свое предложение Европейской комиссии, в котором официально уведомили, что они против ускоренного членства Украины в ЕС.
Германия предлагает ввести статус «ассоциированного членства», чтобы Украина участвовать в заседаниях министров и лидеров ЕС, но без права голоса и автоматического получения средств общего бюджета ЕС. При этом на Киев распространится статья о взаимной обороне ЕС.
Франция назвала такое положение «статусом интегрированного государства», при котором доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейским фондам откладывается до полноценного членства.
FT со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников пишет, что итоговое предложение ЕС, скорее всего, будет близко к этим двум документам.
Украина получила статус кандидата в ЕС в 2022 г. 27 января президент Украины Владимир Зеленский призывал принять страну в ЕС к 2027 г., называя это гарантией безопасности для Европы. 29 января канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что вступление Украины в объединение к этому сроку нереалистично, поскольку подобные процессы длятся несколько лет.