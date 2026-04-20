Украина может получить «символические» льготы вместо ускоренного членства в ЕС

Украина получила статус кандидата в ЕС в 2022 г. 27 января президент Украины Владимир Зеленский призывал принять страну в ЕС к 2027 г., называя это гарантией безопасности для Европы. 29 января канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что вступление Украины в объединение к этому сроку нереалистично, поскольку подобные процессы длятся несколько лет.