МАГАТЭ: ядерные объекты Японии не пострадали после землетрясения и цунами
Ядерные объекты Японии работают в штатном режиме после землетрясения и цунами. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Япония проинформировала МАГАТЭ о том, что по состоянию на 8:16 по Гринвичу (11:16 мск) на ее ядерных объектах в пострадавших регионах не произошло никаких неисправностей после сегодняшнего землетрясения магнитудой 7,5 и предупреждения о цунами», – написало агентство в соцсети X.
В штатном режиме работают АЭС «Хигасидори», «Онагава», «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Токийская электроэнергетическая компания подтвердила, что уровень радиации вокруг станций не изменился, сообщает телеканал NHK.
Землетрясение, оцениваемое в 7,7 балла, произошло на северо-восточном побережье страны. Эпицентром землетрясения стал остров Хонсю. Интенсивность подземных толчков достигла уровня 5+.
Ранее власти Японии объявили об угрозе цунами, вызванной землетрясением. Предупреждение коснулось префектур Иватэ, Аомори и Хоккайдо. В портах Кудзи и Мияко префектуры Иватэ наблюдалось цунами. Высота волн доходила до 80 см и 40 см соответственно.
Более 176 000 жителей провинции получили распоряжение об эвакуации.
По информации ТАСС, на момент землетрясения на территории Японии могло находиться до 3000 российских туристов. Граждане РФ в консульство или дипломатическое представительство не обращались.