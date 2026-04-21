Глава минтруда США Чавес-Деремер покидает свой пост
Министр труда США Лори Чавес-Деремер покидает администрацию президента США Дональда Трампа и перейдет на работу в частный сектор. Об этом сообщил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, передает CNN.
«Она проделала выдающуюся работу, защищая американских работников, внедряя справедливые трудовые практики и помогая людям приобретать дополнительные навыки», – отметил Чунг.
Исполняющим обязанности главы министерства труда станет Кит Сондерлинг. Сроки ухода Чавес-Деремер пока не уточняются.
Отставка происходит на фоне внутреннего расследования в ведомстве после жалоб на поведение министра, пишет CNN. Ранее сообщалось, что ее супругу был запрещен доступ в здание министерства на фоне обвинений в сексуальном насилии, уголовное дело по этому эпизоду впоследствии было закрыто.
Кроме того, в марте двое высокопоставленных помощников Чавес-Деремер покинули свои должности в рамках расследования нарушений в ведомстве.
3 апреля Politico писало, что Трамп выразил недовольство и разочарование в адрес министра торговли Говарда Лютника и министра труда Лори Чавес-Деремер. Глава Белого дома размышляет о дополнительных изменениях в составе своего кабинета.
Высокопоставленный чиновник сказал, что потенциальные кадровые перестановки на высоком уровне коснутся членов кабинета министров, которые, по мнению Трампа, «не справляются со своими обязанностями или вызывают слишком много негатива».