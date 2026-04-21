Карлсон заявил, что сожалеет о поддержке Трампа
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что будет испытывать угрызения совести из-за своей роли в возвращении к власти президента США Дональда Трампа. Как он сказал в своей программе The Tucker Carlson Show, политика президента ведет страну к катастрофе.
«Мы внесли свой вклад в это. Все, кто поддерживал его, писал ему речи. Мы все к этому причастны. Мне кажется, самое время испытать угрызения совести. Нас это будет мучить еще долго, меня в том числе. И мне очень жаль, что я вводил людей в заблуждение», – сказал Карлсон.
19 апреля стало известно, что Бакли Карлсон, сын Карлсона, покинул пост заместителя пресс-секретаря вице-президента США Джей Ди Вэнса. Его уход произошел на фоне растущей вражды между его отцом и президентом Дональдом Трампом из-за войны с Ираном.
Конфликт между Трампом и Карлсоном разгорелся в последние недели. Журналист резко раскритиковал Трампа за угрозы уничтожить большую часть иранского общества, обвинив президента в том, что тот «играет роль Бога». «У нас не теократия. Мы не воюем с другими теократиями, чтобы выяснить, какая эффективнее», – заявил Карлсон в своем шоу.
Трамп ответил в соцсети Truth Social, назвав Карлсона и других критиков войны людьми с «низким IQ». В ответ Карлсон начал продавать бейсболки с надписью LOW IQ, а в интервью Newsmax сравнил Трампа с рабом, заявив, что президент «не может принимать собственные решения».