WP: операции США против Ирана расширились на Индийский океан
Военно-морские операции США против ирана расшились на Индийский океан. Американские военные захватили танкер, подозреваемый в контрабанде нефти. Об этом сообщила The Washington Post.
Речь идет о танкере Tifani, способном перевозить около 2 млн баррелей нефти. Его захватили в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией. Кроме того, силы США сопроводили по меньше мере еще одно судно у западного побережья Индии.
Решение Вашингтона последовало за директивой администрации президента США Дональда Трампа о перехвате судов, находящихся под санкциями, которые, как считается, закупают у Ирана нефть. Американский генерал Дэн Кейн говорил, что захват судна знаменует собой начало серии операций, направленных против подобных судов. По его словам, такие действия могут проводиться во всем Индо-Тихоокеанском регионе.
Судно Tifani в Пентагоне называют «теневым флотом». Против него были введены санкции летом 2025 г. Руководство Соединенных Штатов определит дальнейшие шаги в отношении Tifani в ближайшие несколько дней.
The Wall Street Journal писала, что танкер неоднократно менял флаг. Его владелец зарегистрирован в Суринаме, а коммерческий управляющий – по адресу коворкинга WeWork в Мумбаи, следует из базы Equasis. Последний раз судно передавало сигнал о местоположении в Индийском океане между Шри-Ланкой и Малайзией, свидетельствуют данные MarineTraffic.
Трамп считает, что у Ирана «нет выбора» в контексте переговоров с США. Он добавил, что американские силы «уничтожили их военно-морской флот, уничтожили их военно-воздушные силы, уничтожили их лидеров». Однако Иран отказывается участвовать в переговорах. В Тегеране считают, что диалог с Вашингтоном в сложившихся условиях – пустая трата времени, так как американская сторона препятствует достижению приемлемого соглашения. Обе стороны продолжают блокаду Ормузского пролива.