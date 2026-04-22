«Справедливая Россия» выдвинула кандидатуру Лантратовой на должность омбудсмена
Фракция «Справедливая Россия» 14 апреля выдвинула кандидатуру председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой на должность уполномоченного по правам человека в РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя партии Сергея Миронова.
По его словам, весь карьерный и жизненный путь Лантратовой свидетельствует, что никто лучше нее не подходит на эту должность.
11 марта «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Лантратову должны поддержать все фракции. О том что именно за «Справедливой Россией» сохранится должность, сказали 10 марта на заседании совета Госдумы.
Полномочия Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека в РФ истекли 21 апреля, однако, согласно законодательству, они прекратятся только с момента присяги нового омбудсмена.
Новый омбудсмен должен быть назначен Госдумой в течение 30 дней с момента истечения срока полномочий предыдущего. Срок истекает 21 мая.