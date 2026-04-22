CNY Бирж.10,959+0,04%CHKZ16 750+1,52%KZOS62,6-0,79%IMOEX2 760,49+0,1%RTSI1 165,87+0,1%RGBI120,71+0,37%RGBITR785,21+0,4%
Политика

«Справедливая Россия» выдвинула кандидатуру Лантратовой на должность омбудсмена

Ведомости

Фракция «Справедливая Россия» 14 апреля выдвинула кандидатуру председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой на должность уполномоченного по правам человека в РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя партии Сергея Миронова.

По его словам, весь карьерный и жизненный путь Лантратовой свидетельствует, что никто лучше нее не подходит на эту должность.

11 марта «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Лантратову должны поддержать все фракции. О том что именно за «Справедливой Россией» сохранится должность, сказали 10 марта на заседании совета Госдумы.

Полномочия Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека в РФ истекли 21 апреля, однако, согласно законодательству, они прекратятся только с момента присяги нового омбудсмена.

Новый омбудсмен должен быть назначен Госдумой в течение 30 дней с момента истечения срока полномочий предыдущего. Срок истекает 21 мая.

