Главная / Политика /

Патриарх Кирилл рассказал об угрозе выдворения РПЦ из Эстонии

В Эстонии сохраняется угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви (РПЦ), давление также усиливается в целом в Прибалтике и Молдавии. Об этом заявил патриарх московский и всея Руси Кирилл в Доме приемов МИД РФ.

«Угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви в Эстонии на настоящее время остается актуальной», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам патриарха, давление усиливается со стороны государств. В частности, отметил он, это происходит с помощью принятия дискриминационных законов.

13 апреля стало известно, что полиция безопасности Эстонии в 2025 г. и начале 2026 г. запретила въезд в страну семерым священникам и иным лицам, которые связаны с РПЦ. Решение было принято в отношении Михаила Сорокатого, Екатерины Чайниковой, Эльвиры Королевой, Алексея Шляхтина, Константина Королева, Романа Колесникова и Дмитрия Бурова.

В мае 2024 г. парламент Эстонии признал РПЦ структурой, поддерживающей российскую спецоперацию на Украине. В апреле 2025 г. Эстонская православная церковь официально изменила название. Сейчас она называется Эстонская православная христианская церковь (ранее – Эстонская православная церковь Московского патриархата).

