Патриарх Кирилл рассказал об угрозе выдворения РПЦ из Эстонии

13 апреля стало известно, что полиция безопасности Эстонии в 2025 г. и начале 2026 г. запретила въезд в страну семерым священникам и иным лицам, которые связаны с РПЦ. Решение было принято в отношении Михаила Сорокатого, Екатерины Чайниковой, Эльвиры Королевой, Алексея Шляхтина, Константина Королева, Романа Колесникова и Дмитрия Бурова.